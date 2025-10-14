Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 21:29

Четырехкратный лауреат «Грэмми» умер от рака

Скончался американский R&B-исполнитель Ди Энджело

Фото: IMAGO/Erik Kabik Photography/Me/Global Look Press

Американский певец, работавший в жанрах R’n'B и неосоул, Майкл Юджин Арчер, известный под сценическим именем D’Angelo, скончался на 52-м году жизни, передает журнал The Variety со ссылкой на заявление его семьи. Артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

После продолжительной и мужественной борьбы с раком мы с тяжелым сердцем сообщаем, что Майкл Ди Энджело Арчер, известный своим поклонникам по всему миру как D’Angelo, покинул этот мир сегодня, 14 октября 2025 года, — говорится в сообщении.

За время своей музыкальной карьеры музыкант три студийных альбома. За последние две песни Ди Энджело был удостоен четырех премий «Грэмми».

Ранее сообщалось, что Волгограде умер бывший командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал Николай Акимов. Ему исполнилось 69 лет. Военачальник долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

До этого на 83-м году жизни скончалась народная артистка УССР Галина Мурзай. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Церемония прощания пройдет 16 октября.

