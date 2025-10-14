В свой день рождения скончался бывший командир 20-й гвардейской дивизии В возрасте 69 лет умер генерал Акимов

В Волгограде скончался бывший командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал Николай Акимов, сообщает V1.ru. На момент смерти ему было 69 лет.

По предварительной информации, у покойного военачальника было онкологическое заболевание. Его кончину подтвердили сослуживцы и представители общественной организации «Генералы Волгограда».

Родился 13 октября в 1956 году и умер 13 октября в 2025-м. Ровно 69 лет ему исполнилось. Онкология, долго болел, — сообщили журналистам.

Генерал Акимов окончил Военную академию имени Фрунзе, а также Академию Генерального штаба. До 2001 года он командовал 20-й гвардейской мотострелковой дивизией, после чего возглавил военные комиссариаты Брянской и Ярославской областей. Генерал был удостоен орденов Мужества и «За личное мужество».

