Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 13:50

В свой день рождения скончался бывший командир 20-й гвардейской дивизии

В возрасте 69 лет умер генерал Акимов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Волгограде скончался бывший командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал Николай Акимов, сообщает V1.ru. На момент смерти ему было 69 лет.

По предварительной информации, у покойного военачальника было онкологическое заболевание. Его кончину подтвердили сослуживцы и представители общественной организации «Генералы Волгограда».

Родился 13 октября в 1956 году и умер 13 октября в 2025-м. Ровно 69 лет ему исполнилось. Онкология, долго болел, — сообщили журналистам.

Генерал Акимов окончил Военную академию имени Фрунзе, а также Академию Генерального штаба. До 2001 года он командовал 20-й гвардейской мотострелковой дивизией, после чего возглавил военные комиссариаты Брянской и Ярославской областей. Генерал был удостоен орденов Мужества и «За личное мужество».

Ранее на 69-м году жизни скончался советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин. О его смерти сообщили в пресс-службе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Ректор вуза Сергей Тарасов отметил, что Дитятин был не только выдающимся спортсменом, но и талантливым наставником, щедро делившимся опытом со студентами. Он выразил соболезнования родным и близким.

похороны
смерти
соболезнования
генералы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили изменить правила поступления олимпиадников в вузы
Минск и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию на Украине
Нападение сталкера с ножом на женщину в Казани попало на видео
«Облизывать ботиночки»: Кушанашвили распек Пригожина за критику Пугачевой
Военэксперт раскрыл, что происходит в Купянске
В КГБ Белоруссии сообщили о прогрессе в переговорах с США
Раскрыто, в каком регионе России зимой отдыхать дешевле всего
Раскрыты детали телефонного разговора между Путиным и Мирзиеевым
Психиатр оценил шансы нижегородского некрофила выйти на свободу
Названы неожиданные последствия возможной конфискации активов России
Стало известно, где россияне предпочитают отдыхать зимой
На Украине выделили города с самыми злостными уклонистами
Военэксперт раскрыл расклад сил в сфере применения БПЛА
ВСУ лишились «ушей и глаз» в зоне СВО
Стало известно, от чего умер трехкратный олимпийский чемпион Дитятин
В «Альтернативе» оценили вероятность похищения семьи Усольцевых в рабство
«Все в топку»: политолог о последствиях конфискации замороженных активов РФ
Терапевт рассказал, что может спровоцировать резкое падение давления
В Европе зафиксировали усталость от поддержки Украины
МО: «Панцири» контролируют воздушное пространство над группой «Восток»
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.