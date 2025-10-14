Трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин умер в 68 лет

Советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин ушел из жизни, сообщили в пресс-службе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Там отметили, что спортсмен посвятил многие годы преподаванию в вузе. На момент смерти Дитятину было 68 лет.

Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами, — отметил ректор университета Сергей Тарасов.

Он также выразил соболезнования родным и близким Дитятина от имени профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов учебного заведения. Тарасов назвал смерть гимнаста невосполнимой утратой.

