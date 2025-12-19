«Объективная позиция»: Лавров поблагодарил Египет за позицию по Украине Лавров поблагодарил Египет за сбалансированную позицию по Украине

Египетские власти придерживаются объективной и сбалансированной позиции касаемо сегодняшней ситуации в контексте украинского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Бадром Абдель Аты, пишет ТАСС.

Мы признательны египетским коллегам за объективную, сбалансированную позицию в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, — отметил Лавров.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что к 11 декабря Россия в общей сложности передала Украине более 11 тыс. тел погибших солдат ВСУ. По словам Лаврова, в ответ РФ получила 201 военного. Руководитель министерства обратил внимание на то, что обмен телами непропорционален.

Также президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции отметил, что Россия не считает себя ответственной за жертвы в ходе специальной военной операции, поскольку не она инициировала конфликт. Глава государства напомнил, что начало боевым действиям положил госпереворот на Украине в 2014 году.