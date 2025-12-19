Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025

Мединский раскрыл, сколько тел военных Россия передала Украине

Мединский: Россия передала Украине 1 тыс. тел военных

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москва передала Киеву одну тысячу тел украинских военных в рамках стамбульских договоренностей, заявил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в Telegram-канале. По его словам, при этом РФ получила в ответ 29 тел.

В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела тысячи погибших украинских военных. России переданы тела 26 погибших российских воинов, — написал Мединский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что к 11 декабря Россия в общей сложности передала Киеву более 11 тыс. тел погибших солдат ВСУ. По его словам, в ответ РФ получила 201 военного. Глава МИД обратил внимание на то, что обмен телами непропорционален.

20 ноября появились детали обмена погибшими бойцами ВС России и украинской армии. Представители МЧС РФ в белых защитных костюмах перегружали павших солдат из ведомственных грузовиков. Работали они в масках и перчатках.

До этого в Госдуме объяснили колоссальную разницу при обмене тел между РФ и Украиной. Член комитета по обороне Виктор Соболев указал, что неравный обмен свидетельствует о положении противника на фронте. Парламентарий отметил, что ВСУ оставляют погибших сослуживцев на поле боя.

