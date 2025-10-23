В Госдуме объяснили колоссальную разницу при обмене тел между РФ и Украиной Депутат Соболев: неравный обмен телами говорит об отступлении ВСУ

Неравный обмен телами между Россией и Украиной в формате 31 на 1000 свидетельствует о том, что ВСУ отступают, заявил NEWS.ru член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Соболев. По его словам, украинские военные оставляют погибших сослуживцев, покидая места боевых действий.

Такой неравный обмен телами говорит только об одном — мы наступаем, а они отходят, отступают, и у них нет возможности забрать своих раненых, убитых. ВСУ их бросают. Только поэтому. Когда армия наступает, то она, как правило, своих раненых вовремя доставляет в лечебное учреждение. И, безусловно, забирает тела своих убитых, — пояснил Соболев.

Ранее координационный штаб Украины по вопросам военнопленных сообщил о получении от России одной тысячи тел погибших военнослужащих. Там заявили, что в ближайшее время проведут экспертизы для установления личностей. Российской стороне, по информации представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева, были переданы останки 31 военнослужащего.