16 декабря 2025 в 14:02

В Петербурге обнаружили тела двух погибших новорожденных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В разных частях Санкт-Петербурга нашли тела двух новорожденных, сообщает ГСУ СКР по городу. Следователи устанавливают обстоятельства смерти младенцев.

В квартирах, расположенных на улице Богайчука поселка Металлострой Колпинского района и на проспекте Солидарности в Невском районе, обнаружены тела 2-х месячных младенцев без признаков насильственной смерти, — говорится в сообщении.

Ранее трехмесячный мальчик умер вскоре после кормления смесью. Мать уложила сыновей-близнецов спать, но одному из них внезапно стало плохо — началась рвота. Родители пытались сделать искусственное дыхание и вызвать скорую, однако дозвониться до медиков не удавалось целых 15 минут. Отец сам повез ребенка в больницу, но спасти его не удалось.

В Бурятии до этого молодая мать едва не убила собственного ребенка, пытаясь успокоить его. 19-летняя девушка, разозлившись на плач сына, взяла ребенка на руки и стала резко укачивать, при этом голова малыша болталась из стороны в сторону. Эти действия привели к серьезным травмам.

