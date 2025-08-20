В Бурятии 19-летняя мать едва не убила младенца, пытаясь убаюкать его

Молодая мать в Бурятии, пытаясь успокоить плачущего младенца чуть не убила его, сообщает «КП-Иркутск». Отмечается, что 19-летняя женщина, укачивая младенца, нанесла ему травмы.

Как сообщается, женщину разозлил плач сына, поэтому она взяла ребенка на руки и стала резко укачивать — голова малыша при этом болталась из стороны в сторону. Это и привело к травмам, едва не стоившим жизни младенцу. Дело передано в суд.

Ранее в Забайкальском крае суд признал виновной в убийстве собственного ребенка 18-летнюю девушку. По данным СМИ, обвиняемая родила в придорожном туалете и бросила младенца на верную смерть.