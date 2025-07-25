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25 июля 2025 в 17:47

В российском регионе девушка оставила новорожденного на верную смерть

В Забайкалье девушка в туалете родила ребенка и бросила умирать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Забайкалье суд признал виновной в убийстве собственного ребенка 18-летнюю девушку, сообщает «КП — Иркутск». Отмечается, что обвиняемая родила в придорожном туалете более года назад, бросив младенца умирать.

Инцидент произошел на 107-м километре трассы Чита – Хабаровск в Забайкалье. Водитель маршрутки, заполненной пассажирами, которые ехали из одного поселка в другой, решил сделать короткую остановку неподалеку от автобусной остановки.

Среди пассажиров была17-летняя девушка, которая находилась на девятом месяце беременности. Она пошла в туалет, где у нее начались схватки, и она родила. Девушка была одна, медицинской помощи в тот момент не было, и поэтому она решила никому не говорить о случившемся, просто оставив ребенка умирать. Суд учел несовершеннолетний возраст и ряд смягчающих обстоятельств, назначив наказание — один год и восемь месяцев ограничения свободы.

На борту рейса Москва — Новокузнецк пассажирка оставила новорожденного ребенка в самолете, попросив стюардессу присмотреть за младенцем, и отправилась за багажом. Тогда экипаж сообщил о ситуации в полицию. Позднее мать объяснила свои действия опасениями потерять багаж.

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