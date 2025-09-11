Семья потеряла сына после кормления

Во Всеволожском районе Ленинградской области в поселке Юкки трехмесячный младенец скончался после кормления детской смесью в частном доме, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Инцидент случился после обычного приема пищи двумя близнецами.

Покормив детей, мать уложила их спать. Позже один из младенцев заплакал. Второго ребенка в это время начало тошнить. Родители пытались дозвониться до скорой помощи, одновременно делая искусственное дыхание пострадавшему ребенку. Связаться с врачами удалось только через 15 минут. К этому моменту отец уже самостоятельно вез ребенка в больницу. Однако спасти младенца не удалось.

По имеющейся информации, мальчик родился в начале лета недоношенным и находился в специальном боксе роддома. Кроме того, вся семья недавно перенесла грипп.

Ранее молодая мать в Бурятии едва не убила собственного ребенка, пытаясь успокоить его плач. 19-летняя женщина, разозлившись на плач сына, взяла ребенка на руки и стала резко укачивать, при этом голова малыша болталась из стороны в сторону. Эти действия привели к серьезным травмам, которые едва не стоили жизни младенцу.

До этого в итальянской больнице Сан-Маурицио в Больцано произошла трагедия — двое недоношенных младенцев скончались в реанимационном отделении. Причиной смерти стала бактерия, обнаруженная в средстве для мытья детской посуды. У новорожденных развилась тяжелая инфекция, приведшая к летальному исходу. Смерть детей наступила с интервалом в несколько часов.