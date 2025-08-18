Двое младенцев погибли из-за зараженного геля

Двое недоношенных младенцев скончались в реанимации больницы Сан-Маурицио в Больцано из-за бактерии, обнаруженной в средстве для мытья детской посуды, сообщило издание L'Unione Sarda со ссылкой на Главное управление здравоохранения Южного Тироля (Asdaa). Трагедия произошла после того, как у новорожденных развилась тяжелая инфекция.

Сегодня издана директива о приостановке использования потенциально загрязненного моющего средства во всех больницах провинции, — отмечается в публикации.

По данным источника, смерть детей наступила с интервалом в несколько часов, а остальные 10 младенцев, находившиеся в отделении, не пострадали. Власти уже начали расследование инцидента, чтобы установить точные причины заражения.

Ранее в Екатеринбурге женщина убила своих двоих детей, после чего покончила с собой. Происшествие случилось в квартире на улице Бардина. По предварительной информации, погибшим детям было три года и девять лет. Их мать работала врачом в частной клинике неподалеку. Пациенты в отзывах отмечали, что в последнее время она находилась в подавленном состоянии и проявляла небрежность при проведении обследований.