Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 09:42

Женщина совершился страшное преступление в собственном доме

Mash: мать в Екатеринбурге убила двоих детей и лишила себя жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге женщина лишила жизни двоих своих детей, после чего покончила с собой, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Инцидент случился в квартире жилого дома на улице Бардина, где проживала семья. По предварительным данным, детям было 3 и 9 лет.

Женщина работала врачом в расположенной неподалеку частной клинике. В отзывах пациентов отмечалось, что в последнее время врач находилась в угнетенном состоянии и демонстрировала небрежное отношение к людям во время проведения обследований. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, устанавливающие все обстоятельства случившегося.

Екатеринбург
убийства
дети
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юг Китая накрыла новая волна смертельно опасной инфекции
Женщина совершился страшное преступление в собственном доме
Появились подробности налета стай смертоносных дронов ВСУ
Истребитель-невидимка экстренно приземлился в аэропорту Японии
Япония потеряла второго боксера за двое суток
Правнук Сталина удивил ответом о месте упокоения вождя
Лучшее грузинское блюдо! Готовим хачапури по-аджарски — аппетитно и просто
На Украине мобилизовали мужчину, ухаживавшего за родителями-инвалидами
«Бог ему судья»: в Белгородской области вспомнили деда главы ВС Украины
На Западе раскрыли, в каком вопросе Вашингтон начал прислушиваться к Москве
В Госдуме предложили инициативу по наценкам на социально значимые товары
Историк раскрыл тайный символизм встречи Путина и Трампа на Аляске
Пробка перед Крымским мостом резко увеличилась
Рождество Николая Чудотворца 11 августа: трогательные открытки
Названы самые опасные болезни, которые кошки могут передать человеку
Силовики узнали, как украинских солдат обманывают при эвакуации раненых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 августа: инфографика
Кличко допустил шаг, о котором в Киеве старались молчать
Россиян предупредили об опасности сканирования QR-кодов
Сбежавший из России Слепаков расплатился с долгами по делу об иноагентах
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.