Женщина совершился страшное преступление в собственном доме

В Екатеринбурге женщина лишила жизни двоих своих детей, после чего покончила с собой, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Инцидент случился в квартире жилого дома на улице Бардина, где проживала семья. По предварительным данным, детям было 3 и 9 лет.

Женщина работала врачом в расположенной неподалеку частной клинике. В отзывах пациентов отмечалось, что в последнее время врач находилась в угнетенном состоянии и демонстрировала небрежное отношение к людям во время проведения обследований. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, устанавливающие все обстоятельства случившегося.