07 августа 2025 в 13:18

Подростка лишили жизни из-за ремешка для часов

В Свердловской области 15-летний подросток скончался после драки со сверстниками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Косулино Свердловской области 15-летний подросток скончался после драки, причиной которой стал порванный ремешок для часов, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, мальчик защищал друга, когда получил смертельный удар.

Собеседники рассказали, что все трое подростков были знакомы и вместе гуляли на улице. В какой-то момент один из мальчиков порвал другому ремешок от часов. Владелец аксессуара, занимавшийся карате, не сдержался и набросился на обидчика. За него вступился третий подросток, который попытался уладить конфликт. Между ребятами началась драка, в ходе которой подросток получил удар в солнечное сплетение и упал на землю. У него изо рта пошла кровь.

Как передает Ural Mash, сотрудники ДПС попытались помочь пострадавшему: они сделали ему искусственное дыхание и вызвали скорую. Подросток периодически приходил в сознание, но, несмотря на усилия взрослых, спасти его не удалось. Местные жители добавляют, что у мальчика, которого обвиняют в трагедии, нет родителей. Его воспитывают бабушка и дедушка.

Ранее уроженец Ростова-на-Дону, работавший охранником в московском супермаркете, после конфликта с покупателем избил его и сбежал в Астрахань. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, а нападавшего задержали в Астраханской области и этапировали в столицу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

