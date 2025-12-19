Новый год-2026
19 декабря 2025 в 02:50

Известная российская спортсменка попала в «расстрельный» список Украины

Украина внесла чемпионку Европы по карате Чернышеву в базу «Миротворца»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская спортсменка Анна Чернышева, завоевавшая титул чемпионки Европы по карате в 2021 году, была добавлена в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Соответствующая запись появилась на сайте проекта, известного своими списками лиц, которые, по мнению его создателей, «угрожают национальной безопасности Украины».

В качестве оснований для включения 24-летней спортсменки в перечень указаны обвинения в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Девушка также участвовала в форуме «Россия — спортивная держава» и поддержала специальную военную операцию.

Чернышева является не только чемпионкой Европы 2021 года, но и бронзовым призером чемпионата мира того же года. Кроме того, она имеет бронзовую медаль чемпионата Европы 2025 года.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и позиционируется как «независимая» база данных. Он содержит персональную информацию, собранную нелегальным путем, о журналистах, политиках, артистах и спортсменах, посещавших Крым и Донбасс или выражавших пророссийские взгляды.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Филиппа Киркорова. Его данные внесены в базу.

