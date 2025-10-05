«Гордость за страну»: тренер по карате описал эмоции от звучания гимна РФ Магомедов испытал гордость за гимн России во время соревнований по карате

Старший тренер сборной России по карате Наби Магомедов испытал особую гордость, когда на международных соревнованиях зазвучал гимн России, сообщает корреспондент NEWS.ru. По его словам, этот момент стал для команды эмоциональной наградой за проделанную работу и победу.

Честно говоря, в этот раз, когда у нас первое место и наш гимн играл, я был очень горд. Давно не слышал гимн на соревнованиях. Просто внутри все так... Такой тонус. Гордость за нашу Россию, за нашу великую Россию, — сказал Магомедов.

Он отметил, что турнир прошел на высоком уровне. Организаторы обеспечили комфортные условия проживания и соревнований, а отношения между командами разных стран остались дружескими.

Магомедов также рассказал, почему культурная программа не состоялась: из-за плотного графика и удаленности площадок. Как он уточнил, спортсмены весь день проводили на соревнованиях, а вечером возвращались уже уставшими.

Ранее капитан сборной России по волейболу Даниил Фомин выразил гордость за выступление страны на III Играх стран СНГ в Азербайджане. Он отметил прекрасную организацию соревнований, высокий уровень обслуживания и отличную атмосферу, подчеркнув особые чувства от исполнения государственного гимна.