30 сентября 2025 в 19:03

Волейболист описал эмоции от звучания гимна России на Играх стран СНГ

Волейболист Фомин заявил, что горд представлять Россию на Играх стран СНГ

Даниил Фомин Даниил Фомин Фото: NEWS.ru

Капитан сборной России по волейболу Даниил Фомин заявил NEWS.ru, что испытывает гордость, представляя свою страну на III Играх стран СНГ, которые проходят в Азербайджане. Он рассказал об отличной атмосфере соревнований.

Гордость — представлять свою страну, что я удостоился петь этот гимн здесь, на этой площадке. Атмосфера отличная, кормят, поят. Отличные номера, прекрасный зал. Все как надо, все на высшем уровне, — сказал Фомин.

Российские волейболисты победили в стартовом матче на III Играх стран СНГ. Они обыграли команду Узбекистана со счетом 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:19). Соревнования проходят с 28 сентября по 8 октября в Азербайджане. В мужском волейбольном турнире принимают участие команды 2008–2009 годов рождения. По словам Фомина, все соперники имеют высокий уровень.

Тренер сборной России Михаил Николаев заявил NEWS.ru, что тяжелая победа российских волейболистов в стартовом матче III Игр стран СНГ над сборной Узбекистана объясняется нехваткой международного опыта. По его словам, игроки могут играть гораздо сильнее.

