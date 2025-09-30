Волейболист описал эмоции от звучания гимна России на Играх стран СНГ Волейболист Фомин заявил, что горд представлять Россию на Играх стран СНГ

Капитан сборной России по волейболу Даниил Фомин заявил NEWS.ru, что испытывает гордость, представляя свою страну на III Играх стран СНГ, которые проходят в Азербайджане. Он рассказал об отличной атмосфере соревнований.

Гордость — представлять свою страну, что я удостоился петь этот гимн здесь, на этой площадке. Атмосфера отличная, кормят, поят. Отличные номера, прекрасный зал. Все как надо, все на высшем уровне, — сказал Фомин.

Российские волейболисты победили в стартовом матче на III Играх стран СНГ. Они обыграли команду Узбекистана со счетом 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:19). Соревнования проходят с 28 сентября по 8 октября в Азербайджане. В мужском волейбольном турнире принимают участие команды 2008–2009 годов рождения. По словам Фомина, все соперники имеют высокий уровень.

Тренер сборной России Михаил Николаев заявил NEWS.ru, что тяжелая победа российских волейболистов в стартовом матче III Игр стран СНГ над сборной Узбекистана объясняется нехваткой международного опыта. По его словам, игроки могут играть гораздо сильнее.