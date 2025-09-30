Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 18:36

«Тяжело играть»: российский волейболист оценил уровень Игр стран СНГ

Волейболист Фомин заявил о высоком уровне соперников на Играх стран СНГ

Российские волейболисты на III Играх стран СНГ в Азербайджане Российские волейболисты на III Играх стран СНГ в Азербайджане Фото: III CIS GAMES 2025 AZERBAIJAN

Все команды на III Играх стран СНГ имеют высокий уровень, заявил NEWS.ru капитан сборной России по волейболу Даниил Фомин. По его мнению, первый сет в матче с Узбекистаном был проигран из-за нарушения игровой дисциплины.

Первый матч. Как сказал тренер: мало игрового опыта, втягивались в игру. Нарушили игровую дисциплину. Поплатились за это. После первого сета успокоил парней, сказал: «Просто покажите свою игру». Нам этого хватило. У Узбекистана высокий уровень. Они это показали, забрав партию. Очень тяжело было играть, — сказал Фомин.

Волейболист рассказал, что хочет завоевать олимпийское золото. По словам Фомина, это очень престижная награда в данном виде спорта.

Российские волейболисты победили в стартовом матче на III Играх стран СНГ. Они обыграли команду Узбекистана со счетом 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:19). Соревнования проходят с 28 сентября по 8 октября в Азербайджане. В мужском волейбольном турнире принимают участие команды 2008-2009 годов рождения.

Тренер сборной России Михаил Николаев заявил NEWS.ru, что тяжелая победа российских волейболистов в стартовом матче III Игр стран СНГ над сборной Узбекистана объясняется нехваткой международного опыта. По его словам, спортсмены могут играть гораздо сильнее.

СНГ
волейбол
международные турниры
российские спортсмены
