«Тяжело играть»: российский волейболист оценил уровень Игр стран СНГ

Все команды на III Играх стран СНГ имеют высокий уровень, заявил NEWS.ru капитан сборной России по волейболу Даниил Фомин. По его мнению, первый сет в матче с Узбекистаном был проигран из-за нарушения игровой дисциплины.

Первый матч. Как сказал тренер: мало игрового опыта, втягивались в игру. Нарушили игровую дисциплину. Поплатились за это. После первого сета успокоил парней, сказал: «Просто покажите свою игру». Нам этого хватило. У Узбекистана высокий уровень. Они это показали, забрав партию. Очень тяжело было играть, — сказал Фомин.

Волейболист рассказал, что хочет завоевать олимпийское золото. По словам Фомина, это очень престижная награда в данном виде спорта.

Российские волейболисты победили в стартовом матче на III Играх стран СНГ. Они обыграли команду Узбекистана со счетом 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:19). Соревнования проходят с 28 сентября по 8 октября в Азербайджане. В мужском волейбольном турнире принимают участие команды 2008-2009 годов рождения.

Тренер сборной России Михаил Николаев заявил NEWS.ru, что тяжелая победа российских волейболистов в стартовом матче III Игр стран СНГ над сборной Узбекистана объясняется нехваткой международного опыта. По его словам, спортсмены могут играть гораздо сильнее.