Российские волейболисты победили в первом матче на Играх стран СНГ

Российские волейболисты победили в стартовом матче на III Играх стран СНГ, передает корреспондент NEWS.ru. Соревнования проходят с 28 сентября по 8 октября в Азербайджане.

Россияне обыграли команду Узбекистана со счетом 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:19). В следующем матче национальная команда сыграет против Азербайджана 4 октября.

Ранее победители соревнований по плаванию на Играх стран СНГ Валерия Бражниченко и Максим Старовойтов заявили, что их главная мечта — олимпийское золото. Они также поблагодарили свою сборную за поддержку и внимание.

До этого российские спортсмены прошли с флагом страны на церемонии открытия Игр стран СНГ в Азербайджане. Знаменосцами сборной России стали боксеры Юстина Ануфриева и Максим Соболев. Церемония открытия была организована на Гянджинском городском стадионе.

Кроме того, российские стрелки завоевали золото на III Играх стран СНГ в соревнованиях по стендовой стрельбе. Первое место заняли Илья Кушагин и Елизавета Евграфова. Серебряные медали завоевали представители Казахстана Максим Пошивалов и Лидия Башарова. Бронзовыми призерами стали азербайджанские стрелки Джавид Гасанов и Джамиля Пашаева.