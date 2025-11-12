Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 12:03

Экс-волейболиста сборной России обманули на 28 млн рублей

Sport Baza: экс-волейболист сборной России Дивиш отдал мошенникам 28 млн рублей

Лукаш Дивиш Лукаш Дивиш Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Telegram-канал Sport Baza сообщил, что экс-волейболист сборной России Лукаш Дивиш стал жертвой мошенников, потеряв 27,85 млн рублей под предлогом инвестиций в рекламные мониторы для такси. По информации источников, около года спортсмен общался с подругой своей бывшей девушки, которая убедила его вложить деньги в бизнес своего мужа.

В материале говорится, что после перевода крупной суммы общение с женщиной резко прекратилось, а обещанные дивиденды так и не поступили. По данным канала, когда 39-летний волейболист обратился в полицию, мошенники подали встречное заявление, утверждая, что это спортсмен должен им деньги.

Дивиш, сменивший в 2014 году словацкое гражданство на российское, известен по выступлениям за новосибирский «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Динамо-ЛО». За сборную России он сыграл шесть матчей.

Ранее в Санкт-Петербурге 86-летний местный житель отдал курьерам телефонных мошенников около 21,7 млн рублей. По словам пострадавшего, злоумышленники терроризировали его звонками больше двух недель. В результате «телефонных атак» мужчину убедили отдать крупную сумму якобы для защиты накоплений.

волейбол
спортсмены
мошенники
деньги
