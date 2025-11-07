Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 13:58

Петербургский пенсионер отдал курьерам мошенников свыше 21 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 86-летний местный житель отдал курьерам телефонных мошенников около 21,7 млн рублей, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. По словам пострадавшего, злоумышленники терроризировали его звонками больше двух недель.

В результате «телефонных атак» мужчину убедили отдать крупную сумму якобы для защиты накоплений. Пенсионер передал наличные деньги в ходе нескольких встреч у своего дома на проспекте Энгельса. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Мурманской области прокуратура помогла вернуть деньги жертве телефонных мошенников. По решению суда в пользу пострадавшей взыскали 28 тысяч рублей.

До этого в городе Юрге Кемеровской области школьница стала жертвой мошенников и отдала им почти 180 тыс. рублей. Они убедили ее отсканировать QR-код, после чего с банковского счета ее отца были списаны средства.

мошенники
пенсионеры
преступления
Санкт-Петербург
