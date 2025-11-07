Жертве телефонных мошенников вернули деньги под Мурманском

В Мурманской области жертве телефонных мошенников вернули 28 тысяч рублей, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на областную прокуратуру. Жительница Печенгского округа столкнулась с обманом в 2024 году и обратилась в прокуратуру.

В ходе проверки установили, что денежные средства гражданки перевели на банковский счет жителя Чеченской Республики. Прокуроры направили в суд иск о взыскании суммы с владельца счета, который впоследствии удовлетворили.

Ранее пожилая жительница Нижнего Новгорода отдала мошенникам золота на 5 млн рублей. 78-летнюю женщину вынудили купить слитки драгметалла для отмены «сомнительной операции».

До этого в Новороссийске телефонные мошенники связались с пожилой женщиной под предлогом замены домофона. В итоге жертву вынудили продать автомобиль и перевести им 3,3 млн рублей.