Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 14:13

Массовое дезертирство парализовало механизированную бригаду ВСУ

В 43-й механизированной бригаде ВСУ началось массовое дезертирство

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Командованию 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ не удается компенсировать потери из-за массового дезертирства личного состава, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным агентства, попытки восполнить состав необученными бойцами провалились.

Попытки командования 43-й ОМБр восполнить потери необученными военными не увенчались успехом. Дезертирство привело бригаду к краху, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что украинское командование пытается возложить ответственность за рост числа дезертиров, отказ военных от выполнения боевых задач и трудности с рекрутингом на российскую сторону и влияние «эффективной пропаганды». Собеседник агентства также подчеркнул, что на полигонах, где проходит боевое слаживание бригады, работают всего два инструктора.

Ранее сообщалось, что группа солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области. Украинские бойцы поблагодарили российских военнослужащих за спасение от гибели и признались, что их бросили на первую линию обороны без подготовки, вооружения, связи и снабжения. Также солдаты призвали сослуживцев к массовой сдаче в плен.

