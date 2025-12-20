Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 16:43

Стало известно, почему Зеленский медлит с поисками замены Ермаку

«Зеркало недели»: Зеленский готов сам управлять своим офисом

Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский медлит с назначением нового руководителя своего офиса, вместо Андре Ермака, пишет украинское издание «Зеркало недели». Отмечается, что Зеленский готов сам им управлять, пытаясь сохранить старую систему.

Зеленский находится в иллюзии, что старую конструкцию, выстроенную Ермаком, можно удержать, ничего в ней не меняя. <...> Он остается верен себе. И Ермаку, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Ермак возобновил общение с Зеленским, хотя его увольнение сопровождалось громким скандалом. По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, экс-глава офиса президента со временем может вернуться в украинскую политику.

До этого стало известно, что Зеленский рассматривает главу Минобороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Михаила Федорова, главу ГУР Кирилла Буданова и замглавы ОП Павла Палису на должность главы его офиса вместо Ермака. На пост также претендуют еще два «менее очевидных кандидата», однако их имена не раскрываются.

Украина
Владимир Зеленский
Андрей Ермак
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые «Папины дочки», слухи о романе с Арзамасовой: как живет актер Бледный
Германию охватил кризис недоверия к правительству Мерца
Раскрыто, какой подарок сделал пятилетний мальчик Путину
«Никуда не делся»: стало известно о встречах Ермака и Зеленского под Киевом
ВСУ начали морить голодом 800 мирных жителей
Стало известно, почему Зеленский медлит с поисками замены Ермаку
В МИД сообщили о сроках «Нюрнбергского процесса» над Зеленским
Подросток на авто сбил школьницу, перебегавшую дорогу
Елка-«Франкенштейн» появилась в российском городе
В Совфеде ответили, как следует наказать владельцев «Миротворца»
Какие термины из Древней Греции и Рима мы используем каждый день
«Буквально уничтожали»: Захарова разнесла стратегию Запада в Арктике
Американист раскрыл важную деталь переговоров США и России во Флориде
Верблюд ударил женщину в лицо во время службы в церкви
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 20 декабря, фото, видео
Разработчик из Microsoft променял клавиатуру на метлу
Петербуржца задержали за избиение трех женщин
«Затравили»: в МИД сообщили о зверствах ВСУ в Курской области
Захарова призналась, что следит за судьбой пекарни «Машенька»
Посольство Польши в Брюсселе облили красной краской
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.