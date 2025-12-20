Стало известно, почему Зеленский медлит с поисками замены Ермаку «Зеркало недели»: Зеленский готов сам управлять своим офисом

Президент Украины Владимир Зеленский медлит с назначением нового руководителя своего офиса, вместо Андре Ермака, пишет украинское издание «Зеркало недели». Отмечается, что Зеленский готов сам им управлять, пытаясь сохранить старую систему.

Зеленский находится в иллюзии, что старую конструкцию, выстроенную Ермаком, можно удержать, ничего в ней не меняя. <...> Он остается верен себе. И Ермаку, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Ермак возобновил общение с Зеленским, хотя его увольнение сопровождалось громким скандалом. По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, экс-глава офиса президента со временем может вернуться в украинскую политику.

До этого стало известно, что Зеленский рассматривает главу Минобороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Михаила Федорова, главу ГУР Кирилла Буданова и замглавы ОП Павла Палису на должность главы его офиса вместо Ермака. На пост также претендуют еще два «менее очевидных кандидата», однако их имена не раскрываются.