14 декабря 2025 в 13:34

В Верховной раде рассказали, с кем общается Ермак

Депутат Рады Гончаренко: Ермак снова начал общаться с Зеленским

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак возобновил общение с главой государства Владимиром Зеленским, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, Ермак со временем может вернуться в украинскую политику.

Андрей Ермак возобновил общение с Зеленским. Сразу после увольнения в офисе Зеленского произошел грандиозный скандал, и Ермак перестал общаться с Владимиром Александровичем. Сейчас они очень активно общаются и постоянно поддерживают контакт, — написал парламентарий.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что после отставки Ермака Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура станут единственной реальной властью в стране. По его словам, в настоящее время наблюдается агония всей украинской государственности.

До этого стало известно, что Зеленский рассматривает главу Минобороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Михаила Федорова, главу ГУР Кирилла Буданова и замглавы ОП Павла Палису на должность главы его офиса вместо Ермака. На пост также претендуют еще два «менее очевидных кандидата», однако их имена не раскрываются.

Украина
Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
