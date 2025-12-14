В Верховной раде рассказали, с кем общается Ермак

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак возобновил общение с главой государства Владимиром Зеленским, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, Ермак со временем может вернуться в украинскую политику.

Андрей Ермак возобновил общение с Зеленским. Сразу после увольнения в офисе Зеленского произошел грандиозный скандал, и Ермак перестал общаться с Владимиром Александровичем. Сейчас они очень активно общаются и постоянно поддерживают контакт, — написал парламентарий.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что после отставки Ермака Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура станут единственной реальной властью в стране. По его словам, в настоящее время наблюдается агония всей украинской государственности.

До этого стало известно, что Зеленский рассматривает главу Минобороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Михаила Федорова, главу ГУР Кирилла Буданова и замглавы ОП Павла Палису на должность главы его офиса вместо Ермака. На пост также претендуют еще два «менее очевидных кандидата», однако их имена не раскрываются.