Политолог рассказал о менталитете выживания на Украине Политолог Ярошенко: на подконтрольных Киеву землях люди не уверены в будущем

Жители территорий, подконтрольных Киеву, выработали особый менталитет выживания, пытаясь извлекать выгоду из любой ситуации на фоне неопределенности будущего, заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в интервью «Вести.Ру». Эксперт считает такое поведение естественным для людей в этих условиях и связывает его с историческим буферным положением региона, власти которого всегда лавировали между Россией и антироссийскими силами.

Я думаю, что это стандартное поведение для любого здравомыслящего человека, который проживает на территории, подконтрольной киевскому режиму, как можно быстрее оттуда сбежать, — высказался эксперт.

Ранее украинский журналист Михаил Ткач сообщил, что совладелец студии «Квартал 95» и давний партнер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир покинул страну и уехал в Польшу. По его мнению, решение близкого друга главы государства могло быть продиктовано задержанием экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Кроме того, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин выразил мнение, что возможная гибель Зеленского способна вызвать мощный общественный отклик на Украине. Эксперт полагает, что разговоры президента о собственной ликвидации продиктованы страхом перед консолидацией его сторонников, находящихся под влиянием США и Великобритании.