12 декабря 2025 в 12:53

Потерявшийся кот пять месяцев выживал в дикой природе

CBC: потерявшийся кот из США выжил после пяти месяцев в горах Канады

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Кот по кличке Шэдоу потерялся в Канадских Скалистых горах, когда его хозяин Джереми Бартон из США пересекал провинцию Британская Колумбия, передает CBC. Это произошло еще в июле, и почти полгода питомец выживал в дикой природе.

Джереми упорно продолжал искать кота, но Шэдоу все не появлялся. Вскоре стало известно, что питомец остался в живых. Сотрудники национального парка обнаружили Шэдоу и обратились к туристам из Форт-Сент-Джона Брюсу Косуги и Кристин Сазерленд с просьбой помочь перевезти животное.

Несмотря на аллергию Брюса, они все же забрали кота и провели восемь часов в пути, чтобы доставить его к хозяину. Воссоединение планируется к Рождеству. Шэдоу доставят на самолете в Виннипег, после чего на автомобиле привезут в Оклахома-Сити.

Ранее в Ангарске суд рассмотрел необычный спор между бывшими партнерами о праве собственности на кота породы мейн-кун. Женщина заявила, что после расставания ее питомец остался у бывшего, и потребовала вернуть кота. Мужчина утверждал, что кот привык к его дому и что он обеспечивает уход за животным. Суд постановил вернуть кота первоначальной владелице, однако решение пока не вступило в законную силу.

