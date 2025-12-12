Потерявшийся кот пять месяцев выживал в дикой природе CBC: потерявшийся кот из США выжил после пяти месяцев в горах Канады

Кот по кличке Шэдоу потерялся в Канадских Скалистых горах, когда его хозяин Джереми Бартон из США пересекал провинцию Британская Колумбия, передает CBC. Это произошло еще в июле, и почти полгода питомец выживал в дикой природе.

Джереми упорно продолжал искать кота, но Шэдоу все не появлялся. Вскоре стало известно, что питомец остался в живых. Сотрудники национального парка обнаружили Шэдоу и обратились к туристам из Форт-Сент-Джона Брюсу Косуги и Кристин Сазерленд с просьбой помочь перевезти животное.

Несмотря на аллергию Брюса, они все же забрали кота и провели восемь часов в пути, чтобы доставить его к хозяину. Воссоединение планируется к Рождеству. Шэдоу доставят на самолете в Виннипег, после чего на автомобиле привезут в Оклахома-Сити.

