Австрийский путешественник восхитился гостеприимством россиян

Австрийский путешественник Герфрид Свобода в беседе с РИА Новости выразил искреннее восхищение российским гостеприимством. Иностранец, посетивший Россию уже четыре раза, отметил феноменальную открытость местных жителей.

По словам Свободы, любое знакомство с россиянином мгновенно перерастает в широкую сеть контактов, так как гостя сразу принимают в круг близких друзей. Особое внимание он уделил искренности и радушию, с которыми его встречали в разных уголках страны.

Они очень гостеприимные. Просто супер. Вообще все контакты у меня были очень, очень хорошие. Я сейчас даже пытаюсь вспомнить, был ли где-то плохой опыт — но нет, никогда, — поделился австриец.

Путешественник также добавил, что предпочитает спокойный отдых ночным заведениям и везде, где бы он ни оказывался, его окружали дружелюбные люди. Свобода признал, что в любой стране можно встретить разных личностей, однако в России ему неизменно везло на «добрые встречи».

