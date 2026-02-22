Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 11:36

Австрийский путешественник восхитился гостеприимством россиян

Австрийский турист Свобода заявил о гостеприимстве и радушии россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Австрийский путешественник Герфрид Свобода в беседе с РИА Новости выразил искреннее восхищение российским гостеприимством. Иностранец, посетивший Россию уже четыре раза, отметил феноменальную открытость местных жителей.

По словам Свободы, любое знакомство с россиянином мгновенно перерастает в широкую сеть контактов, так как гостя сразу принимают в круг близких друзей. Особое внимание он уделил искренности и радушию, с которыми его встречали в разных уголках страны.

Они очень гостеприимные. Просто супер. Вообще все контакты у меня были очень, очень хорошие. Я сейчас даже пытаюсь вспомнить, был ли где-то плохой опыт — но нет, никогда, — поделился австриец.

Путешественник также добавил, что предпочитает спокойный отдых ночным заведениям и везде, где бы он ни оказывался, его окружали дружелюбные люди. Свобода признал, что в любой стране можно встретить разных личностей, однако в России ему неизменно везло на «добрые встречи».

Ранее приехавший в Москву британец обратился в столичный травмпункт после перелома пальца и остался под большим впечатлением. Англичанина удивила скорость приема: за час ему сделали рентген, оказали помощь бесплатно и отпустили. Юноша признался, что на родине он бы просидел в очереди восемь часов.

