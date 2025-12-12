Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 11:44

Британец сломал палец и пришел в изумление от травмпункта в России

Приехавший в Россию британец похвалил работу московского трампункта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Приехавшему в Москву британцу потребовалась помощь врачей после перелома пальца на ноге и он остался под впечатлением от столичного травмпункта, историей он поделился в своем YouTube-канале. Англичанина крайне удивила скорость приема: за час ему сделали рентген, оказали помощь и отпустили.

Юноша признался, что на его родине, в Великобритании, подобная процедура заняла бы, по меньшей мере, восемь часов утомительного ожидания. Более того, он подчеркнул, что в Москве медицинскую помощь он получил абсолютно бесплатно, в то время как на родине такие манипуляции обошлись бы ему в круглую сумму.

Ранее британец Джей Фрейзер приехал в Россию по туристической визе, после путешествия по стране примкнул к специальной военной операции, связавшись с добровольческим формированием «Пятнашка». Фрейзер проходил службу в районе Артемовска и публично заявил о намерении отправлять своих бывших соотечественников «домой в гробах». По итогам своей службы получил российское гражданство.

Британец сломал палец и пришел в изумление от травмпункта в России
