14 ноября 2025 в 13:52

Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Британский гражданин Джей Фрейзер с позывным Кельт, прибывший в Россию по туристической визе и присоединившийся к специальной военной операции, получил российское гражданство, сообщил журналист Эдвард Чесноков в своем Telegram-канале. Перед отправкой на фронт иностранец совершил путешествие по стране.

После тура по России британец связался с представителями добровольческого формирования «Пятнашка» и отправился на СВО. Фрейзер проходил службу в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), где публично заявлял о намерении «отправлять своих бывших соотечественников домой в гробах».

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила запрет на выдворение и выдачу иностранцев, служащих в ВС РФ, включая участников специальной военной операции. Соответствующие правки будут внесены в статью 4.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, командир штурмовой роты с позывным Снег сообщил о завершении подразделениями ВС РФ зачистки лесного массива восточнее улиц Сеньковской и Приоскольной в Купянске. По его информации, украинские военные отходят, а российские бойцы продолжают очистку западной городской территории у реки Оскол.

