10 ноября 2025 в 16:59

Иностранцы в ВС России получат защиту от выдворения

Правкомиссия утвердила запрет на выдворение служащих в ВС России иностранцев

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила запрет на выдворение и выдачу иностранных граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ, включая участников СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания. Изменения будут внесены в статью 4.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — говорится в сообщении.

Ранее командир батальона ЮВО с позывным Красноярск сообщил о применении ВСУ в Донецкой Народной Республике заградительных отрядов из иностранных наемников. По его информации, эти формирования препятствуют отходу мобилизованных военнослужащих с боевых позиций.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил наличие иностранных военных в зоне СВО, заявив об их уничтожении российскими военнослужащими. Представитель Кремля дал такой ответ на вопрос о информации СВР РФ относительно отправки французских войск на Украину.

ВС РФ
иностранцы
выдворение
законы
