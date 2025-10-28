Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 12:44

В Кремле высказались об иностранных военных в зоне СВО

Песков: ВС РФ уничтожают иностранных военных в зоне спецоперации

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил присутствие иностранных военных в зоне специальной военной операции, заявив, что российские военнослужащие их уничтожают. Так представитель Кремля ответил на вопрос о данных Службы внешней разведки РФ относительно ввода французских войск на Украину, передает ТАСС.

Наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения. Эти иностранцы там есть, мы их уничтожаем. Военные продолжают выполнять свою работу, — сказал Песков.

Ранее в СВР сообщили, что генеральный штаб французских вооруженных сил готов развернуть на Украине до двух тысяч собственных военных. По ее данным, французский лидер Эммануэль Макрон «грезит военной интервенцией», потому что «провалился как политик».

До этого в службе рассказали, что британские разведчики, убедившись в своей безнаказанности после организации взрывов на газопроводах «Северный поток», планируют диверсии в акваториях Балтийского и Черного морей. Там отметили, что Лондон продолжает испытывать пределы допустимого в отношении стран Евросоюза.

Дмитрий Песков
наемники
ВСУ
ВС РФ
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта личность новой жертвы хирурга Елагина
В России представили новейшую мобильную группу ПВО
«Большие неприятности»: военэксперт о положении ВСУ в Купянске
Макрону пообещали ярость французов в случае отправки войск на Украину
В деле о пропаже пловца Свечникова появился важный свидетель
В Госдуме объяснили массовый отъезд жителей Киева
В СК раскрыли, сколько мирных жителей ДНР и ЛНР пострадали с 2014 года
Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи
Стала известна судьба команды по рукопашному бою, устроившей драку в ХМАО
Мины в телах солдат, удар по дамбе, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 октября
Песков предупредил ЕС о последствиях милитаристской истерии
Набиуллина высказалась о скидках на маркетплейсах
«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде
В лесу нашли Mercedes торговца шашлыками со следами крови
Британия решила «изменить поле боя» у российской границы в ЕС
Житель Турции раскрыл подробности мощного землетрясения
ВСУ лишились поезда с военной техникой после атаки ВС России
ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Оскол
В Минцифры заявили о продлении допсубсидирования IT-ипотеки
Российская ПВО уничтожила более сотни украинских беспилотников за сутки
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.