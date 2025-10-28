В Кремле высказались об иностранных военных в зоне СВО Песков: ВС РФ уничтожают иностранных военных в зоне спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил присутствие иностранных военных в зоне специальной военной операции, заявив, что российские военнослужащие их уничтожают. Так представитель Кремля ответил на вопрос о данных Службы внешней разведки РФ относительно ввода французских войск на Украину, передает ТАСС.

Наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения. Эти иностранцы там есть, мы их уничтожаем. Военные продолжают выполнять свою работу, — сказал Песков.

Ранее в СВР сообщили, что генеральный штаб французских вооруженных сил готов развернуть на Украине до двух тысяч собственных военных. По ее данным, французский лидер Эммануэль Макрон «грезит военной интервенцией», потому что «провалился как политик».

До этого в службе рассказали, что британские разведчики, убедившись в своей безнаказанности после организации взрывов на газопроводах «Северный поток», планируют диверсии в акваториях Балтийского и Черного морей. Там отметили, что Лондон продолжает испытывать пределы допустимого в отношении стран Евросоюза.