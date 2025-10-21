В СВР раскрыли, где британская разведка готовит следующие диверсии Нарышкин заявил, что Британия планирует диверсии в Балтийском и Черном морях

Британские разведслужбы, убедившись в своей безнаказанности после организации взрывов на газопроводах «Северный поток», планируют диверсии в акваториях Балтийского и Черного морей, сообщает Служба внешней разведки РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина. Он сказал, что Лондон продолжает испытывать пределы допустимого в отношении стран Европейского союза.

Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов «Северный поток», продолжают тестировать границы дозволенного в отношении есовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях, — сказал Нарышкин.

Ранее он говорил, что страны НАТО активно готовятся к возможному вооруженному конфликту с Россией. Подготовительные мероприятия включают комплексное ресурсное обеспечение сил быстрого развертывания Альянса. Глава разведки также сообщил о деятельности влиятельной «партии войны» в Европе, которая систематически блокирует установление устойчивого мира на континенте.

Также Нарышкин уточнял, что Россия рассматривает потенциальные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как прямую угрозу национальной безопасности. По его словам, данный вопрос уже обсуждался на высшем уровне, в том числе во время недавнего телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.