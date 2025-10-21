Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 05:23

Глава СВР сообщил о подготовке НАТО к войне с Россией

Нарышкин заявил о подготовке европейских членов НАТО к войне с РФ

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об активной подготовке европейских стран НАТО к войне с Россией. В рамках этой подготовки проводится комплексное обеспечение ресурсами сил быстрого реагирования Альянса, сообщили на сайте СВР.

Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские союзные силы реагирования. Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК, — сказано в пуликации.

По информации главы СВР, в Европе функционирует влиятельная «партия войны», препятствующая установлению стабильного мира на континенте. Выступление Нарышкина состоялось в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Самарканде.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия рассматривает возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как прямую угрозу. По его словам, такие действия серьезно повысят шанс для нарушения глобальной стабильности.

