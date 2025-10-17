В СВР предупредили США о последствиях поставок Tomahawk Украине

Россия рассматривает возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как прямую угрозу, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в беседе с журналистами в Самарканде на полях совещания руководителей спецслужб стран СНГ. По его словам, такие действия серьезно повысят угрозы для глобальной стабильности, передает ТАСС.

Если он совершится, Россия воспримет этот шаг как враждебный. И этот шаг, если опять-таки будет предпринят, конечно, существенным образом повысит риски в сфере безопасности — не только европейской, но и мировой безопасности, — подчеркнул Нарышкин.

По словам главы разведки РФ, данная проблематика уже поднималась на высшем уровне. В частности, поставки ракет обсуждались во время недавнего телефонного разговора президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что поставка США крылатых ракет большой дальности Tomahawk Вооруженным силам Украины может стать причиной начала третьей мировой войны. По его мнению, такой шаг может спровоцировать прямой конфликт между Москвой и Вашингтоном.