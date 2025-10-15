Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 15:59

«Деньги мертвым не нужны»: экс-нардеп о возможной передаче Tomahawk Украине

Экс-нардеп Марков: передача Tomahawk ВСУ может привести к мировой войне

Силуэты ракет Tomahawk Силуэты ракет Tomahawk Фото: Shutterstock/FOTODOM

Передача США крылатых ракет большой дальности Tomahawk Вооруженным силам Украины может привести к началу новой мировой войны, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, подобный шаг способен напрямую столкнуть Москву и Вашингтон.

Деньги мертвым не нужны. Передача Украине Tomahawk может реально поставить Россию и Соединенные Штаты на порог ядерной войны. Поэтому, как бы [Дональд] Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) не любил деньги, я думаю, жизнь он любит гораздо больше. По крайней мере, очень хочется в это верить. Хотя когда-то он сам говорил, что из-за Украины начнется третья мировая война, — пояснил Марков.

Он добавил, что стиль дипломатии Трампа напоминает методы так называемых «решал», действовавших в нулевые годы на Украине и в России. По мнению экс-депутата Рады, хотя американский лидер и пытается извлекать выгоду из международных конфликтов, он вряд ли пойдет на откровенно самоубийственные шаги.

Я не думаю, что Трамп решится на что-то серьезное [в плане передачи Украине Tomahawk]. Честно говоря, это будет самым глупым его решением, потому что тогда он возьмет на себя наследие [Джо] Байдена (экс-глава Белого дома. — NEWS.ru). Его манера дипломатии мне напоминает то, что было у нас на Украине и в России в нулевые годы — таких ребят называли решалами. Он пытается поиметь выгоду во всех конфликтах, но везде преследует свои интересы. Выгода выгодой, но когда она может оставить тебя без головы, то зачем она нужна, — резюмировал Марков.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что Трамп уже принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk. По его словам, грядущая встреча главы Белого дома с украинским коллегой Владимиром Зеленским говорит о том, что между сторонами есть договоренность.

Украина
Россия
США
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
