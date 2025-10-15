Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 14:51

«Решение принято»: американист предрек исход встречи Трампа и Зеленского

Политолог Блохин: Трамп уже принял решение передать Киеву Tomahawk

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп уже принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk, заявил NEWS.ru политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, грядущая встреча главы Белого дома с украинским коллегой Владимиром Зеленским говорит о том, что между сторонами есть договоренность.

Скорее всего, США передадут Киеву Tomahawk. Этой встречи бы не было, если бы они не договорились. То есть, [Зеленский] летит на условно другую часть планеты, потому что, видимо, уже есть договоренности. В информационном пространстве все это дело обсуждается, поэтому, скорее всего, решение принято, — отметил Блохин.

Он подчеркнул, что, вероятно, Зеленский будет просить использовать эти ракеты для ударов не только по военным целям, но и по гражданским объектам. Однако, по мнению политолога, президент США, скорее всего, сосредоточит внимание исключительно на поражении военных объектов.

Ранее Трамп подтвердил планируемую встречу с Зеленским в Белом доме 17 октября. Официальные детали предстоящих переговоров пока не раскрываются.

