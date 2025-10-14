Трамп принял решение о приеме Зеленского в Белом доме Трамп подтвердил переговоры с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп подтвердил планируемую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Financial Times. Официальные детали предстоящих переговоров пока не раскрываются.

Думаю, что да, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме 17 октября.

Ранее Зеленский получил официальное приглашение от Белого дома посетить США для встречи с Трампом. Властями не раскрывается, когда именно было направлено приглашение.

До этого сообщалось, что Трамп намерен провести встречу с украинским лидером в Вашингтоне. Переговоры могут состояться 17 октября. Журналисты выяснили, что визиту президента Украины предшествовал ряд телефонных переговоров с президентом США о возможной поставке Украине ракет Tomahawk. Детали предстоящих встреч лидеров пока не разглашаются.

Кроме того политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Трамп может передать ракеты Tomahawk ВСУ в обмен на доказательства коррупционных действий, связанных с экс-главой Белого дома Джо Байденом. По словам эксперта, американский лидер будет готов поддерживать контакты с украинской стороной из личных соображений.