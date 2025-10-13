Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:00

Трамп планирует встречу с Зеленским

FT: Трамп может принять Зеленского в Вашингтоне 17 октября

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне, передает Financial Times со ссылкой на источники. Переговоры могут состояться 17 октября.

Журналисты выяснили, что визиту президента Украины предшествовал ряд телефонных переговоров с президентом США о возможной поставке Украине ракет Tomahawk. Детали предстоящих встреч лидеров пока не разглашаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о втором разговоре с президентом Трампом за два дня. Он отметил, что обсуждение военных нужд и энергетики прошло «очень продуктивно».

До этого Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом вопросы усиления украинской противовоздушной обороны. По словам украинского лидера, также были затронуты последствия ударов по энергетической инфраструктуре. В ходе беседы он также поздравил коллегу с заключением соглашения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Также бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Трамп не участвует в урегулировании кризиса в Украине и избегает взаимодействия с Зеленским. Он подчеркнул, что Украина сейчас не привлекает международное внимание, и Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт.

