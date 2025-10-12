Зеленский и Трамп провели второй телефонный разговор за два дня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о втором телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся за последние два дня. Он сообщил в своем Telegram-канале, что беседа, в ходе которой были затронуты военные нужды страны и вопросы энергетической сферы, получилась «очень продуктивной».

Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор, — написал Зеленский.

Ранее президент Украины рассказывал, что обсудил с Трампом вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны. По словам украинского лидера, они также затронули тему последствий ударов по энергетической инфраструктуре. Также добавил, что в ходе разговора поздравил коллегу с достижением соглашения по ситуации на Ближнем Востоке.

