12 октября 2025 в 16:50

Зеленский и Трамп провели второй телефонный разговор за два дня

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о втором телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся за последние два дня. Он сообщил в своем Telegram-канале, что беседа, в ходе которой были затронуты военные нужды страны и вопросы энергетической сферы, получилась «очень продуктивной».

Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор, — написал Зеленский.

Ранее президент Украины рассказывал, что обсудил с Трампом вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны. По словам украинского лидера, они также затронули тему последствий ударов по энергетической инфраструктуре. Также добавил, что в ходе разговора поздравил коллегу с достижением соглашения по ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основная проблема в урегулировании ситуации вокруг Украины заключается в Зеленском. Белорусский лидер признался, что склонялся к критике европейских политиков, но после получения массы информации поменял оценку.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
разговоры
президенты
