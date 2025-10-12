Лукашенко назвал главную проблему в урегулировании конфликта на Украине Лукашенко: проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в Зеленском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основная проблема в урегулировании ситуации вокруг Украины заключается в его коллеге Владимире Зеленском. Белорусский лидер в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину признался, что склонялся к критике европейских политиков, но после получения массы информации поменял оценку.

Мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент предположил, что обстановка в зоне боевых действий может обернуться исчезновением Украины как государства. По его словам, ВС России в ходе выполнения задач спецоперации продвигаются все глубже, вперед.

До этого член финской национал-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Западу следует признать поражение украинского государства. Политик указал на критическую ситуацию с людскими ресурсами в ВСУ.