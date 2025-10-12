Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 14:04

Лукашенко назвал главную проблему в урегулировании конфликта на Украине

Лукашенко: проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в Зеленском

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основная проблема в урегулировании ситуации вокруг Украины заключается в его коллеге Владимире Зеленском. Белорусский лидер в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину признался, что склонялся к критике европейских политиков, но после получения массы информации поменял оценку.

Мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент предположил, что обстановка в зоне боевых действий может обернуться исчезновением Украины как государства. По его словам, ВС России в ходе выполнения задач спецоперации продвигаются все глубже, вперед.

До этого член финской национал-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Западу следует признать поражение украинского государства. Политик указал на критическую ситуацию с людскими ресурсами в ВСУ.

Александр Лукашенко
Владимир Зеленский
Украина
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю
Пушков одним примером показал крах Запада в попытке изолировать Россию
Ученые выяснили, как аренда жилья повышает риск смерти
Стали известны подробности последних месяцев жизни Дайан Китон
Российская актриса оказался в базе «Миротворца»
Эльбрус против Грозный-Сити: кто побеждает 12 октября, скандалы, накрутки
«Утихомирить население: военэксперт о передаче техники Нацгвардии Украины
Румыны оценили риск нападения России
Чехова честно призналась, почему откладывает свадьбу
Сайт-агрегатор лекарств Трампа вызвал вопросы у пользователей Сети
Маргулис спел в память о Кеосаяне и рассказал неожиданный факт о нем
«Молюсь за выздоровление»: Беллу Хадид госпитализировали в Германии
Кэти Перри застали за поцелуем с известным политиком
Российского рэпера оштрафовали за отказ от проверки на наркотики
Стало известно о смерти выдающегося ученого-ядерщика
Роту украинских пограничников разогнали из-за слов их командира о Зеленском
«Я пытался»: Гладков рассказал о важном решении его жены
На трассе М-1 «Беларусь» легковые авто столкнулись с грузовиками
Ресторанному бизнесу в Финляндии грозит крах после разрыва с Россией
«Гремящий» и «Маршал Шапошников» прибыли во Вьетнам
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.