Лукашенко раскрыл, когда Украина может исчезнуть как государство Лукашенко: ситуация на фронте может привести к исчезновению Украины

Обстановка в зоне боевых действий может обернуться исчезновением Украины как государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, ВС России в ходе выполнения задач спецоперации продвигаются все глубже, вперед.

Действовать надо срочно. Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства, — отметил он.

Также Лукашенко призвал не переживать насчет поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk. По его словам, американский президент Дональд Трамп прибегает в политике к методу кнута и пряника.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что в случае поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk пострадать может не только Украина. Однако, по словам сенатора, скорее всего, эти поставки не осуществятся, так как американский президент Дональд Трамп понимает меру ответственности.