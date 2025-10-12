Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 13:59

Лукашенко раскрыл метод Трампа по вопросу поставок Tomahawk

Лукашенко призвал не беспокоиться насчет поставок ВСУ Tomahawk из-за Трампа

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Не стоит переживать насчет поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, американский президент Дональд Трамп прибегает в политике к методу кнута и пряника.

Нам надо в этом плане успокоиться. У нашего друга Дональда определенная тактика ведения работы, по самым острым вопросам прежде всего. Поэтому мне кажется, что он где-то «наклоняет» соответствующие органы власти и людей, где-то пожестче действует. А потом немножко отпускает и отходит. Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что завтра оно и полетит, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что тема поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. По его словам, президент России Владимир Путин уже говорил об этом.

Ранее Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп заслужил Нобелевскую премию мира. Он назвал полной глупостью присуждение награды венесуэльскому оппозиционеру Марии Корине Мачадо. Лукашенко вспомнил, что экс-президент США Барак Обама вообще ничего не сделал для получения премии.

Александр Лукашенко
Дональд Трамп
Tomahawk
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю
Пушков одним примером показал крах Запада в попытке изолировать Россию
Ученые выяснили, как аренда жилья повышает риск смерти
Стали известны подробности последних месяцев жизни Дайан Китон
Российская актриса оказался в базе «Миротворца»
Эльбрус против Грозный-Сити: кто побеждает 12 октября, скандалы, накрутки
«Утихомирить население: военэксперт о передаче техники Нацгвардии Украины
Румыны оценили риск нападения России
Чехова честно призналась, почему откладывает свадьбу
Сайт-агрегатор лекарств Трампа вызвал вопросы у пользователей Сети
Маргулис спел в память о Кеосаяне и рассказал неожиданный факт о нем
«Молюсь за выздоровление»: Беллу Хадид госпитализировали в Германии
Кэти Перри застали за поцелуем с известным политиком
Российского рэпера оштрафовали за отказ от проверки на наркотики
Стало известно о смерти выдающегося ученого-ядерщика
Роту украинских пограничников разогнали из-за слов их командира о Зеленском
«Я пытался»: Гладков рассказал о важном решении его жены
На трассе М-1 «Беларусь» легковые авто столкнулись с грузовиками
Ресторанному бизнесу в Финляндии грозит крах после разрыва с Россией
«Гремящий» и «Маршал Шапошников» прибыли во Вьетнам
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.