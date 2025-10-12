Лукашенко раскрыл метод Трампа по вопросу поставок Tomahawk

Не стоит переживать насчет поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, американский президент Дональд Трамп прибегает в политике к методу кнута и пряника.

Нам надо в этом плане успокоиться. У нашего друга Дональда определенная тактика ведения работы, по самым острым вопросам прежде всего. Поэтому мне кажется, что он где-то «наклоняет» соответствующие органы власти и людей, где-то пожестче действует. А потом немножко отпускает и отходит. Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что завтра оно и полетит, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что тема поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. По его словам, президент России Владимир Путин уже говорил об этом.

Ранее Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп заслужил Нобелевскую премию мира. Он назвал полной глупостью присуждение награды венесуэльскому оппозиционеру Марии Корине Мачадо. Лукашенко вспомнил, что экс-президент США Барак Обама вообще ничего не сделал для получения премии.