Тема поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, высказываясь насчет заявления постпреда США в НАТО Мэттью Уитакера о том, что ВСУ могут поставить какое-то особенное оружие, которое изменит баланс сил на фронте. По его словам, которые приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин, президент России Владимир Путин уже говорил об этом.

Тема Tomahawk вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент Путин, — отметил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что в случае поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk пострадать может не только Украина. Однако, по словам сенатора, скорее всего, эти поставки не осуществятся, так как американский президент Дональд Трамп понимает меру ответственности.

Также стало известно, что эффективность американских систем ПВО Patriot на Украине упала с 42% до 6%. Как отметил бывший заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, это произошло из-за модификации ракет ВС России, которые теперь способны активнее маневрировать и уклоняться от зенитного огня.