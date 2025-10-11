На Украине столкнулись с критическим падением эффективности систем ПВО Генерал Романенко: эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала с 42% до 6%

Эффективность американских систем ПВО Patriot на Украине упала с 42% до 6%, заявил в эфире телеканала «Эспрессо» бывший заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, это произошло из-за модификации ракет Вооруженных сил России, которые теперь способны активнее маневрировать и уклоняться от зенитного огня.

У нас и так батарей Patriot немного. <...> Россияне применяют те ракеты, с которыми уже произведена модификация, позволяющая им быть более эффективными, — подчеркнул военнослужащий.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна ожидает поставку двух систем ПВО Patriot в течение ближайших месяцев. При этом политик не уточнил, откуда именно их привезут. В то же время глава государства посетовал, что это «не та десятка» систем ПВО, которые Киев хотел получить от США.

До этого американские эксперты признали, что Patriot не справляется с отражением российских воздушных атак на Украину. Аналитики считают, что для создания эффективного воздушного щита, аналогичного израильскому, Киеву требуются десятки таких комплексов.