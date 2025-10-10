На Украине рассказали о новых поставках Patriot

Украина ожидает поставку двух систем противовоздушной обороны Patriot этой осенью, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, опубликованного на YouTube. При этом политик не уточнил, из какой страны планируется поставка комплексов.

Мы ожидаем две системы, мы ожидаем осенью. Эти две системы с соответствующим комплектом ракет. <…> Безусловно, это не та десятка систем ПВО, которые мы ожидаем от США, это другие системы, о которых нам удалось договориться, — уточнил Зеленский.

Ранее эксперт Василий Кашин заявил, что США не будут поставлять Украине мощное оружие как минимум до конца года, чтобы избежать эскалации. По мнению эксперта, в случае применения такого оружия ВСУ Россия будет вынуждена ответить — это запустит опасный механизм обострения конфликта. Кашин также напомнил о предыдущем ударе по заводу «Южмаш» после атак на Курскую область.

До этого New York Times сообщила, что Украина переплатила не менее $129 млн (10,5 млрд рублей) за военные поставки с начала 2024 года, заключая контракты не с самыми выгодными предложениями. Аудиторы обнаружили, что сделки совершались без проверки производственных возможностей подрядчиков, из-за чего поставки были неполными, просроченными или вовсе отсутствовали после предоплаты.