Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 21:53

На Украине рассказали о новых поставках Patriot

Зеленский: Украина получит две системы Patriot осенью

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина ожидает поставку двух систем противовоздушной обороны Patriot этой осенью, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, опубликованного на YouTube. При этом политик не уточнил, из какой страны планируется поставка комплексов.

Мы ожидаем две системы, мы ожидаем осенью. Эти две системы с соответствующим комплектом ракет. <…> Безусловно, это не та десятка систем ПВО, которые мы ожидаем от США, это другие системы, о которых нам удалось договориться, — уточнил Зеленский.

Ранее эксперт Василий Кашин заявил, что США не будут поставлять Украине мощное оружие как минимум до конца года, чтобы избежать эскалации. По мнению эксперта, в случае применения такого оружия ВСУ Россия будет вынуждена ответить — это запустит опасный механизм обострения конфликта. Кашин также напомнил о предыдущем ударе по заводу «Южмаш» после атак на Курскую область.

До этого New York Times сообщила, что Украина переплатила не менее $129 млн (10,5 млрд рублей) за военные поставки с начала 2024 года, заключая контракты не с самыми выгодными предложениями. Аудиторы обнаружили, что сделки совершались без проверки производственных возможностей подрядчиков, из-за чего поставки были неполными, просроченными или вовсе отсутствовали после предоплаты.

Украина
ЗРК Patriot
поставки
вооружение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиль начали прибывать военнослужащие США
Испугались диаспоры? Педагога уволили из детсада после скандала с мигранткой
На Украине рассказали о новых поставках Patriot
Два несовершеннолетних самокатчика пострадали в ДТП в Москве
Кадры мощного взрыва на заводе в Теннеси появились в Сети
Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на регион России
В США взорвался завод по производству боеприпасов для ВСУ
Пациент облил врачей кровью из своей капельницы и заразил их ВИЧ
Мишустин назначил первого замглавы Минтранса РФ
Жители российского города сравнили удар мощнейшей молнии с работой ПВО
В российском аэропорту ввели ограничения
Латвия собралась выдворить сотни россиян
Израильскому ребенку удалось обмануть охрану аэропорта и попасть в самолет
В Нобелевском комитете заподозрили утечку информации о лауреате премии мира
Эксперт оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых живыми
Чемпион ОИ раскрыл, почему Норвегия выступает за недопуск лыжников из РФ
Пенсии рухнули к зарплатам: что случилось, когда пожилым поднимут выплаты
В РФС озвучили состав сборной России в матче с командой из Ирана
В Госдуме предложили новую меру поддержки малоимущих россиян
Росстат раскрыл, какие продукты подешевели сильнее всего
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.