Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине

США не поставят мощное оружие Украине как минимум до конца года во избежание эскалации, заявил директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, которые передает KP.RU, если ВСУ его применит, России придется ответить.

И да — это может запустить очень опасный механизм эскалации. Потому что России придется на это отвечать. Когда от ВСУ прошли удары по Курской области ракетами ATACMS и Storm Shadow, Россия нанесла удар «Орешником» по ракетному объединению «Южмаш» в Днепропетровске, — напомнил Кашин.

Ранее американский общественный деятель и представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло заявил, что США вряд ли согласуют поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, поскольку этот шаг повлечет за собой «серьезную стратегическую эскалацию» конфликта. По его словам, перед президентом США Дональдом Трампом стоит серьезный выбор.