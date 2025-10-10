Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 17:26

Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине

Военэксперт Кашин: США не поставят мощное оружие Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США не поставят мощное оружие Украине как минимум до конца года во избежание эскалации, заявил директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, которые передает KP.RU, если ВСУ его применит, России придется ответить.

И да — это может запустить очень опасный механизм эскалации. Потому что России придется на это отвечать. Когда от ВСУ прошли удары по Курской области ракетами ATACMS и Storm Shadow, Россия нанесла удар «Орешником» по ракетному объединению «Южмаш» в Днепропетровске, — напомнил Кашин.

Ранее американский общественный деятель и представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло заявил, что США вряд ли согласуют поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, поскольку этот шаг повлечет за собой «серьезную стратегическую эскалацию» конфликта. По его словам, перед президентом США Дональдом Трампом стоит серьезный выбор.

Россия
США
Украина
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Военный эксперт оценил последствия блэкаута на Украине для ВС России
Жители одного из московских домов пожаловались на нашествие крыс и комаров
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.