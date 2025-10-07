В США рассказали, почему Украине нельзя давать Tomahawk Общественник Мелло: передача ВСУ Tomahawk стала бы стратегической эскалацией

Возможные поставки Вашингтоном крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») Киеву стали бы «серьезной стратегической эскалацией» конфликта на Украине, заявил ТАСС американский общественный деятель и представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло. По его словам, перед президентом США Дональдом Трампом стоит серьезный выбор.

Президенту Трампу предстоит выбирать между тем, хочет ли он работать в направлении мира или делать большой шаг в направлении войны против России, — констатировал аналитик.

Он пояснил, что предложение президента России Владимира Путина, заключающееся в том, чтобы Москва и Вашингтон еще год придерживались количественных ограничений, предусмотренных двусторонним Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), является очень разумным. Однако Москва может и отозвать это решение, если Киев получит Tomahawk, добавил он.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой предположил, что США и Украина уже ведут активные переговоры о поставках ракет Tomahawk. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский «ни перед чем не остановится» и будет применять оружие, которое в итоге получит от Вашингтона, до тех пор, пока «запас не иссякнет». При этом ожидать крупных поставок дальнобойных ракет Киеву, по словам Липового, все же не стоит.

Тем временем спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Он указал, что в России «нет неприкосновенных мест».