Генерал поставил точку в споре, передадут ли США Украине ракеты Tomahawk Генерал Липовой: США и Украина уже могли начать переговоры по передаче Tomahawk

США и Украина уже могут вести активные переговоры о поставках ВСУ дальнобойных ракет Tomahawk, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, скорее всего, Вашингтон удовлетворит военные запросы Киева.

Вполне возможно, переговоры Украины и США о передаче дальнобойных крылатых ракет Tomahawk идут полным ходом, в прессу просачиваются отдельные заявления. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) ни перед чем не остановится. Скорее всего, США предоставят ВСУ данное оружие, а Киев будет его применять, пока запас не иссякнет, — высказался Липовой.

При этом, по его мнению, США не дадут Украине большого количества ракет Tomahawk. Генерал также подчеркнул, что Зеленский стремится втянуть страны НАТО в боевые действия против России.

Зеленскому не дадут много Tomahawk. Это ракеты двойного назначения. Есть ракеты, которые запускаются с кораблей, подлодок и наземных установок. Зеленский просит последние, так как у ВСУ нет ни кораблей, ни подлодок. Зеленский хочет втянуть в боевые действия НАТО, чтобы самому отойти в сторону. Он хочет расширить зону боевых действий и вынудить Россию ответить более серьезным видом вооружений, чтобы НАТО отправили войска на Украину, — резюмировал Липовой.

Ранее сообщалось, что Киев не имеет возможности запускать дальнобойные ракеты США. По словам американских аналитиков, президент США Дональд Трамп не согласится расстаться с вооружением из-за его небольших запасов.