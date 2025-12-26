Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 06:12

«45 минут, чтобы уехать»: раскрыты действия ВСУ в Красноармейске

Беженец: ВСУ дали жителям Красноармейска 45 минут, чтобы покинуть дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Военные ВСУ неоднократно выгоняли мирных жителей Красноармейска в ДНР из их домов и подвалов, рассказал РИА Новости беженец Евгений. По его словам, они превращали гражданские укрытия в огневые точки.

Людей выгоняли из подвалов. В детском садике, где прятались мирные жители, люди уже обустроили укрытие. Приехали солдаты ВСУ и сказали: у вас 45 минут, чтобы уехать, потому что подвал теперь занимаем мы, — заявил он.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины в Краснопольском районе Сумской области отводят часть подразделений вглубь региона. Там отметили, что такое решение принято из-за больших потерь.

До этого стало известно, что военные ВСУ охраняют украинских контрактников, пойманных при дезертирстве, в учебном лагере перед отправкой на фронт строже, чем в тюрьме, о чем рассказал пленный украинский заключенный, подписавший контракт с ВСУ, Александр Саенко. Он уточнил, что никому никуда выходить нельзя, даже на зарядку — с командиром, также подписавших контракт с ВСУ лишают документов и телефонов,

ВСУ
военные
Красноармейск
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог объяснила, почему кошки мяукают по ночам
Беспилотники «Ахмата» и артиллерия стали смертельным дуэтом для ВСУ
Юрист ответил, чем грозит распитие шампанского под бой курантов во дворе
Россиянам рассказали, какие орехи могут быть опасны для организма
Комета 3I/ATLAS раскрыла еще одну свою необычную особенность
«45 минут, чтобы уехать»: раскрыты действия ВСУ в Красноармейске
Глава ЕНП одобрил отправку военных ФРГ на Украину под флагом Европы
Риелтор объяснила, как определить хорошего арендатора
Сон о пожаре в чужом доме: что ждет в реальности?
Охота на арторудия и точные удары по ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 декабря
Названы перспективные направления по России в новогодние праздники
Стало известно, подорожают ли мандарины к Новому году
Менеджер банка на Камчатке похитила у участников СВО миллионы рублей
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 декабря
К чему снится пожар в своем доме: предупреждение или удача?
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в ситуации с США
В ВСУ расследуют потерю командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе
Глава Росатома назвал сроки пуска первого блока АЭС в Бангладеш
Юрист объяснил, как работнику добиться выплаты 13-й зарплаты
Вредные советы: врачи развенчали 10 опасных мифов о лечении детей
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.