Военные ВСУ неоднократно выгоняли мирных жителей Красноармейска в ДНР из их домов и подвалов, рассказал РИА Новости беженец Евгений. По его словам, они превращали гражданские укрытия в огневые точки.

Людей выгоняли из подвалов. В детском садике, где прятались мирные жители, люди уже обустроили укрытие. Приехали солдаты ВСУ и сказали: у вас 45 минут, чтобы уехать, потому что подвал теперь занимаем мы, — заявил он.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины в Краснопольском районе Сумской области отводят часть подразделений вглубь региона. Там отметили, что такое решение принято из-за больших потерь.

До этого стало известно, что военные ВСУ охраняют украинских контрактников, пойманных при дезертирстве, в учебном лагере перед отправкой на фронт строже, чем в тюрьме, о чем рассказал пленный украинский заключенный, подписавший контракт с ВСУ, Александр Саенко. Он уточнил, что никому никуда выходить нельзя, даже на зарядку — с командиром, также подписавших контракт с ВСУ лишают документов и телефонов,