Ноябрьская попытка Вооруженных сил Украины высадить спецназ в Красноармейске в Донецкой Народной Республике была самоубийством, заявил беженец Евгений. По его словам, которые приводит РИА Новости, 11 человек не смогли бы ничего противопоставить силе российских войск, которые окружили город.

По новостям узнали, что [ВСУ] пытались деблокировать город 11-ю людьми. Ну, это самоубийство. Мы были в шоке, зачем такое вообще делать, — рассказал Евгений.

Он в подробностях рассказал, как сам помнит тот день: сначала раздался звук вертолетных лопастей, а через несколько мгновений стрельба, в том числе пулеметная. Спустя несколько минут выстрелы утихли, как и рокот вертолетов. Поначалу, отметил беженец, люди даже не поняли, что произошло, и лишь наутро узнали о попытке украинского спецназа высадиться в городе. Евгений подчеркнул, что это был абсолютно бессмысленный и обреченный на провал маневр.

Это было очень глупо, — резюмировал он.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявлял NEWS.ru, что ВСУ несут огромные потери при попытке атаковать Купянск. Он отметил, что на данном направлении украинские войска ввели в бой танки Abrams, переданные Австралией. По его словам, это свидетельствует об исчерпании резервов ВСУ и носит демонстративный характер для создания информационного шума.